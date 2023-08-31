«Нова-Хелс» за 17 млн рублей запустит производство медизделий для стоматологии в Томске

Производство появится на территории ОЭЗ. На предприятии будут производить керамические блоки для стоматологических реставраций, служащих основой для создания мостов, коронок и вкладок. Соглашение о деятельности компании на территории ОЭЗ подписано 29 августа.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Нова-Хелс» зарегистрировано в Томске в марте 2022 года. Основным видом деятельности компании являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Компания на 50% принадлежит Владимиру Промахову, он же является руководителем, еще 30% долей – у Дмитрия Сухушина, 15% – у Павла Данилова и 5% – у Томского государственного университета. Выручка в 2022 году составила 18 млн рублей, чистая прибыль – 9,3 млн рублей.

ОЭЗ «Томск» открыта в 2006 году. На площадках экономической зоны работает более 40 компаний. По данным администрации Томской области, с 2006 по 2022 год выручка ОЭЗ составила 45,6 млрд рублей, а объем налогов – 5,4 млрд рублей.

Правительство РФ в конце 2022 года решило продлить до 31 декабря 2023 года запрет на вывоз медицинского оборудования за рубеж. Продукцию нельзя поставлять во все страны, кроме государств Евразийского экономического союза. В перечень, помимо прочего, вошли стоматологические материалы. Всего в списке значится более 200 наименований.