В ОЭЗ «Калуга» за 17,3 млрд рублей построят три фармзавода

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, на приданной ОЭЗ территории должны появиться завод «Б-фарм Биотех» по изготовлению готовых жидких и твердых лекарственных форм, предприятие компании «Астрафарм-Калуга» по производству лекарственных препаратов для людей и животных, а также комплекс «Фармасинтез-Калуга» по выпуску активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм.

По подсчетам Минэкономразвития, расширение ОЭЗ позволит создать более 2 тысяч рабочих мест, а федеральный бюджет к 2033 году получит дополнительный объем налоговых отчислений в размере 5,5 млрд рублей. Расширение ОЭЗ мотивировано полной загрузкой прежней производственной площадки – на сегодняшний день резидентами уже занято порядка 94,5 % полезной площади, предоставленной для реализации инвестпроектов на Людиновской и Боровской территориях ОЭЗ. Кроме того, «Калуга» стала лидером по эффективности среди ОЭЗ промышленно-производственного типа и лидером по объему привлеченных инвестиций – 36,3 млрд рублей, сообщили в Минэкономразвития РФ.

Компании «Астрафарм Калуга» и «Б-Фарм Биотех» получили статус резидентов ОЭЗ «Калуга» в июне 2022 года. Проект «Астрафарм Калуга» предполагает инвестиции в объеме 453 млн рублей в организацию высокотехнологичного производства лекарств. Компания «Б-Фарм Биотех» планирует вложить в строительство своего завода 3,5 млрд рублей. Какие именно препараты будут выпускаться на новых промплощадках, не уточняется.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Астрафарм Калуга» зарегистрировано в Боровске Калужской области 2 марта 2022 года и на 100% принадлежит компании Орхана Зейналова НПК «СКИФФ», специализирующейся на производстве фармсубстанций. ООО «Б-Фарм Биотех», принадлежащее Илье Бакулину, зарегистрировано 30 марта 2022 года в микрорайоне Боровский Калужской области, компания специализируется на производстве лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях.

Информация о новом инвестпроекте «Фармасинтеза» в Калужской области впервые была озвучена на ПМЭФ-2023, тогда компания Викрама Пунии заключила с правительством региона три соглашения о расширении фармпроизводства на его территории.

Согласно прозвучавшему тогда анонсу, подразделение группы – «Фармасинтез-Калуга» – планирует на первом этапе построить в области комплекс по производству активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм, а на следующем – еще два предприятия. В индустриальном парке «Воротынск» (эта площадка планируется к включению в периметр ОЭЗ) будет возведено 19 производственных и вспомогательных сооружений. Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2032 год. Сейчас компания ведет предпроектные работы по первому этапу организации производств, которые должны быть введены в эксплуатацию к 2026 году.

В завод фармсубстанций «Фармасинтез-Калуга» намерена инвестировать 4 млрд рублей, в производство ГЛФ – 3,5 млрд рублей. Но если суммарные вложения «Фармасинтеза» в развитие производства в Калужской области более чем в 20 млрд рублей были обозначены на том же ПЭМФ-2023, объем инвестиций в промплощадку на территории ОЭЗ «Калуга» компанией не уточняется.

Известно лишь, что «Фармасинтез» планирует ежегодно производить в Калужской области до 1 тысячи тонн субстанций для выпуска лекарств общего терапевтического спектра и онкологических препаратов. Продукцию будущего предприятия планируется в том числе экспортировать. Сейчас группа производит субстанции только на «БратскХимСинтезе» в Иркутской области.

На прошлой неделе индийский инвестор «Эдвансд ЛайфСайенс» получил одобрение своего проекта по строительству фармзавода за 1,1 млрд рублей в ОЭЗ «Дубна». Компания намерена выпускать фармсубстанции и готовые препараты, предназначенные для терапии рака легких, молочной железы, щитовидной железы, других онкологических заболеваний.

Фото: https://oezkaluga.ru/

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