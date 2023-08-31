Предложен регламент по предоставлению госуслуги по лицензированию производства БМКП

Росздравнадзор намерен внести регламент по предоставлению госуслуги «Лицензирование деятельности по производству биомедицинских клеточных продуктов». Ее можно будет получить через портал госуслуг.

Росздравнадзор предложил регламент по предоставлению госуслуги «Лицензирование деятельности по производству биомедицинских клеточных продуктов». Соответствующий проект приказа размещен на портале regulation.gov.ru.

Документ устанавливает порядок и стандарт предоставления этой услуги. Так, при обращении заявителя за предоставлением лицензии на осуществление деятельности по производству БМКП Росздравнадзор будет предоставлять по запросу выписку из реестра лицензий на осуществление деятельности по производству БМКП, уведомление о внесении изменений в реестр лицензий и реестровую запись, вносимую в «Реестр лицензий на осуществление деятельности по производству БМКП».

Услуга будет предоставляться только в электронном виде на сайте госуслуг. Там же будет размещаться информация о порядке ее предоставления. Максимальный срок составит 20 рабочих дней со дня регистрации заявления. Чтобы получить услугу, необходимо будет уплатить госпошлину, ее размер будет указываться на госуслугах.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Артем Косенок

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