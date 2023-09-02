Danaher приобретет британскую биотех-компанию Abcam за $5,7 млрд

Американская компания Danaher, занимающаяся производством и продажей медицинских и промышленных продуктов и услуг, выкупит все акции британской Abcam, специализирующейся на выпуске расходных материалов для исследований, необходимых для разработки лекарственных препаратов. Сумма сделки составит $5,7 млрд.

Сделка является частью стратегии Danaher по отслеживанию сложных заболеваний и ускорению разработки лекарств, ее планируется закрыть к середине 2024 года. Abcam будет функционировать как самостоятельная компания в рамках специализирующегося на бионауках сегмента Danaher – Life Sciences.

«Мы очень рады, что компания Abcam присоединилась к Danaher. Длительный опыт инноваций, превосходное качество продукции <…> делают Abcam ключевым партнером научного сообщества», – заявил президент и генеральный директор компании Danaher Райнер Блэр.

В 2021 году Danaher за $9,6 млрд приобрела компанию Aldevron – ведущего мирового производителя высококачественной плазмидной ДНК, мРНК и рекомбинантных белков, используемых в вакцинах, генной и клеточной терапии, ферментов, антител и других биопродуктов.

gxpnews