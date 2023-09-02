В Томской области возбуждено дело о мошенничестве с онкопрепаратами на 26 млн рублей

Трое сотрудников клиники Sante (ООО «Сантэ») в Томской области стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ), а также оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Томской области.

Директора, главного врача и врача-онколога подозревают в хищении бюджетных средств. Для реализации задуманного, по данным следствия, подельники придумали схему: заполняли счета на оплату медицинской помощи фиктивными данными. Так, они отчитывались о лечении пациентов с онкозаболеваниями препаратами, которых на самом деле не было на балансе клиники. Страховые медорганизации Томской области оплачивали работу клиники по заведомо ложным документам, считает следствие.

«Фигуранты осознавали, что в период с 2021 по 2022 год на балансе ООО отсутствовали медицинские препараты для оказания квалифицированной помощи пациентам, страдающим онкологическими заболеваниями, информация о которых была внесена ими в счета на оплату медицинской помощи, вследствие чего у ООО отсутствовали законные основания для получения страховых выплат», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ущерб оценивается в 26 млн рублей. Кроме того, отмечается, что из-за мошеннических действий сотрудников клиники могли погибнуть как минимум два пациента.

На днях губернатор Томской области Владимир Мазур заявил о продолжающемся дефиците льготных лекарств в регионе. Всего на год на закупку изначально было выделено 1,7 млрд рублей, затем еще 315 млн рублей. Теперь, по словам главы регионы, готовится еще одна закупка.

gxpnews