«Сотекс» и «Рафарма» поддержали подопечных на пути к знаниям

Благотворительность – важная часть жизни производственного сегмента ГК «Протек». Для «Сотекса» и «Рафармы» помощь нуждающимся детям и семьям не ограничивается разовыми акциями. Компании активно участвуют в программах, проводимых в рамках социально значимых проектов.

На постоянной основе компании «Сотекс» и «Рафарма» оказывают поддержку детям из специальной школы-интерната в селе Вторые Тербуны, детям из малообеспеченных и многодетных семей в Тербунах и воспитанникам приюта «Надежда». В этот раз компании закупили и передали подопечным к 1 сентября все необходимые канцелярские принадлежности для успешного начала учебного года.

«Мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях, всегда готовых помочь. Хочется выразить слова благодарности лично от себя, а также от имени всех детишек в районе предприятию АО „Рафарма” за оказанную поддержку. Никогда не забудется ваше добро и желание сделать этот мир ярче и милосерднее», – отметила директор филиала № 15 по Тербунскому району ОБУ «Центр социальной защиты населения Липецкой области» Елена Полтева.

Деятельность компаний «Сотекс» и «Рафарма» в области благотворительности вносит вклад в повышение качества жизни населения в регионах присутствия. Предприятия и в дальнейшем будут оказывать поддержку детям из малообеспеченных, многодетных семей и детям-сиротам, чтобы обеспечить им все необходимое для развития и благополучия.

gxpnews