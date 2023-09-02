Фармзавод в Черноголовке будет выпускать 50 млн ЛП в картриджах и ампулах в год

В городском округе Черноголовка Московской области с запозданием ведется строительство фармпредприятия со складом готовой продукции. Со старта проекта по созданию завода прошел ровно год, за это время выполнены подземные и надземные конструкции здания. Ожидается, что объект будет сдан в третьем квартале 2024 года, хотя изначально планировалось достроить завод в 2023 году.

Застройщиком выступает АО «Фаворит Трейд», оно входит в ГК «Бинергия», деятельность которой связана с разработкой лекарств, в том числе анестетиков. На сайте компании утверждается, что «Бинергия» – первый и единственный в России производитель анестетиков в картриджах. Эта форма выпуска высоко востребована в стоматологии и в производстве одноразовых шприцов.

Каждый месяц выпускается 6 млн доз, а с вводом в эксплуатацию нового завода в Черноголовке общая мощность предприятий «Бинергия» вырастет на более чем 50 млн доз. «Ежегодная производительность растворов для инъекций сможет достигать 50 млн картриджей и 4 млн ампул, до 4 млн растворов в стеклянных и пластиковых флаконах, а также 3 млн суспензий в ампулах и 1 млн – во флаконах», – говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Общая площадь трехэтажного здания составит более 12 000 кв. м. В его составе будут корпус по производству лекарств, лаборатории контроля качества, административно-бытовые помещения, а также склад для хранения готовой продукции, сырья и упаковочных материалов. Как сообщалось ранее, объем инвестиций составляет порядка 4 млрд рублей.

gxpnews