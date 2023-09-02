В Самаре дополнительные 280 млн рублей будут выделены на закупку ЛС

Поправки предполагают увеличение доходов бюджета на текущий год до 249 млрд рублей, расходов – до 302,7 млрд рублей. Таким образом, за счет поправок дефицит увеличится примерно на 1,2 млрд рублей и составит 53,6 млрд рублей. Увеличение доходов связывают с поступлением налогов на доходы физлиц более чем на 3,4 млрд рублей.

Большая часть дополнительных расходов на сумму более 4 млрд рублей будет направлена на сферу здравоохранения. Из них 1 млрд рублей предусмотрен на содержание учреждений здравоохранения и их ремонт, оснащение новым оборудованием, а также строительство новых зданий. На фонд оплаты труда медиков будет направлено 2 млрд рублей. Азаров сообщил, что еще почти 280 млн рублей будет выделено на закупку вакцин и лекарств.