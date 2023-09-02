Fierce Pharma: рынок препаратов от СДВГ пополняется дженериками

В августе 2023 года истекает патентная защита на препарат Vyvanse от Takeda, который применяется для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). В США препарат, который также одобрен для лечения расстройства пищевого поведения, с июня находится в дефиците из-за «задержки в производстве, усугубленной повышенным спросом», говорится в заявлении компании. Теперь, спустя 16 лет, ситуацию с поставками могут облегчить дженерики, сообщает Fierce Pharma.

«25 августа FDA разрешило к применению множество копий (дженериков) этого препарата. Одобренные дженерики имеют дозировку от 10 мг до 70 мг и выпускаются в форме капсул и жевательных таблеток. Такие производители, как Teva, Sun Pharmaceutical, Actavis, Mylan, Hikma и другие, преодолели регуляторный барьер», – пишет издание.

Но если дженерики появятся в продаже, они, отмечает Fierce Pharma, будут положительно восприняты пациентами. По данным сайта Drugs.com, 100-дневный запас референтного препарата обходится в $1305. Стоимость 30 капсул составляет около $460.

Дефицит Vyvanse возник после того, как летом прошлого года компания Takeda столкнулась с аналогичным дефицитом Adderall и его дженериков, когда основной поставщик Teva начал испытывать трудности с удовлетворением спроса.

Компания Takeda приобрела Vyvanse в ходе сделки по выкупу компании Shire в 2019 году. Препарат получил первоначальное одобрение FDA в 2007 году.

В июне 2023 года российская «Герофарм» объявила о выходе на рынок препарата «Когниттера» с действующим веществом атомоксетин, предназначенного для лечения СДВГ. Атомоксетин – наиболее изученная молекула для лечения СДВГ из зарегистрированных в РФ (проведено более 300 метаанализов и рандомизированных клинических исследований), сообщала тогда пресс-служба компании.

gxpnews