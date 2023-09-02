Группа «36,6» купила права аренды всех точек подмосковной аптечной сети «Фармакон»

В «Фармаконе» заявили, что больше не занимаются фармдеятельностью. В пресс-службе сети сообщили, что сделка прошла в формате переуступки прав аренды.

АО «Фармакон» основано в 1999 году. Главным акционером и генеральным директором компании является Татьяна Коваленко. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2022 году выручка аптечной сети достигла 771,2 млн рублей. В рейтинге ТОП200 аптечных сетей Vademecum компания занимает 117-е место, по итогам I полугодия 2023 года выручка «Фармакона» достигла 526 млн рублей.

Последняя сделка «36,6» по покупке аптечной сети прошла год назад. Осенью 2022 года ритейлер приобрел 29 аптек сети «Кит-Фарма», а еще годом ранее ПАО приобрело 38 аптек сети «36,6 – Здоровье» в Тверской области.

Фото: Яндекс карты

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