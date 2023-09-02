Novo Nordisk купит Embark Biotech ради укрепления портфеля препаратов для снижения веса

Novo Nordisk приобретет компанию Embark Biotech, которая разрабатывает препараты против ожирения. Компания купила уже несколько производителей, намереваясь укрепить портфель лекарств для контроля веса.

Датская Novo Nordisk приобретет компанию Embark Biotech, которая занимается разработкой препаратов против ожирения, за 16,3 млн долл. Эта сумма может увеличиться до 512 млн долл., если ключевой препарат компании пройдет испытания и выйдет на рынок, пишет PharmaLive.

Сделка дает Novo права на разработку и коммерциализацию ведущей программы Embark, которая в настоящее время находится на доклинической стадии разработки. Также производитель будет в течение трех лет сотрудничать с Embark Laboratories, которая будет сформирована для разработки методов лечения ожирения и связанных с ним заболеваний. Разработанные в рамках сотрудничества активы Novo сможет выкупить.

Embark была основана в 2017 году на базе Копенгагенского университета. Ключевой находкой команды ученых стала новая терапевтическая мишень, «которая подавляет аппетит, увеличивает расход энергии и повышает чувствительность к инсулину».

Ранее в этом месяце Novo объявила о планах вложить более 1 млрд долл. в канадскую биотехнологическую компанию Inversago Pharma. Подход Inversago, основанный на взаимодействии с рецептором CB1, «может привести к появлению новых вариантов лечения, которые изменят жизнь людей, живущих с серьезными хроническими заболеваниями, и, в частности, может предложить альтернативные или дополнительные решения для людей, живущих с ожирением».

Novo заявила о рекордных продажах своего препарата для похудения Wegovy во II квартале 2023 года. Лекарство принесло компании более 1,1 млрд долл. Novo также работает над новыми показаниями Wegovy. Недавние исследования фазы III показали, что препарат помогает пациентам с распространенным типом сердечной недостаточности.

Другое исследование продемонстрировало, что инъекции значительно снижают основные неблагоприятные сердечно-сосудистые события у взрослых с избыточным весом и ожирением без диабета.

Николай Соколов

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