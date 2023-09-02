ЦРПТ не будет ограничивать доступ к системе маркировки лекарств до публикации регламента

С 1 сентября у ЦРПТ появляется возможность ограничивать доступ участников рынка к СМДЛП. При этом до сих пор у субъектов обращения медикаментов нет возможности ознакомиться с регламентом, в соответствии с которым будет происходить ограничение.

С завтрашнего дня вступают в силу изменения в Постановление Правительства № 1556 от 14.12.2018, которые, в частности, дают возможность оператору системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) ограничить доступ к системе маркировки, если он сочтет, что информационная система субъекта обращения лекарств нарушает работоспособность ФГИС, до устранения причин. Ограничение должно производиться в соответствии с регламентом, который должен был быть утвержден Минздравом и Минпромторгом и размещен на сайте «Честного знака». Но такой документ опубликован не был, обратил внимание «ФВ».

О возможности блокировать доступ участников рынка к системе сказано в пункте 61 главы VIII «Оператор системы мониторинга». «В целях устранения субъектом обращения лекарственных средств причин, нарушивших работоспособность системы мониторинга, оператор системы мониторинга вправе ограничить информационное взаимодействие информационной системы субъекта обращения лекарственных средств с системой мониторинга в случаях, когда такое информационное взаимодействие ведет к нестабильной работе системы мониторинга, до устранения субъектом обращения лекарственных средств указанных причин», — указано в документе.

В отраслевых чатах участники рынка высказывают обеспокоенность по поводу отсутствия ясности, за что может быть ограничен доступ к системе и как избежать такой блокировки.

«Новые изменения никак не отразятся на работе добросовестных участников, — прокомментировали «ФВ» в ЦРПТ. — В настоящее время оператор совместно с Минздравом и Минпромторгом разрабатывает соответствующий регламент. Согласно документу, ограничения будут касаться только аномального поведения систем участников, в частности, множественных дублей идентичных документов в системе МДЛП. Нововведения направлены на сохранение стабильной работы государственной системы маркировки и учета лекарств в условиях постоянных DDoS-атак. Никаких ограничений до официальной публикации регламента работы в системе вводиться не будет ни при каких обстоятельствах».

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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