«36,6» купила аптечную сеть «Фармакон» в Подмосковье

«36,6» купила компанию «Фармакон» в Подмосковье. По заявлению компании, сделка прошла в «нестандартном для рынка формате».

«36,6» приобрела аптечную сеть «Фармакон», состоящую из 18 точек в Раменском (Московская область), сообщили «Ведомости». В компании «ФВ» также подтвердили факт сделки.

Как сообщили в сети, приобретение «Фармакона» произошло путем переуступки прав аренды. Сумма сделки не называется. Как пишет издание, по оценке директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, покупка раменской сети могла обойтись в 170—210 млн руб. без учета долгов и прочих обременений.

Последний раз «36,6» покупала точки год назад — в августе 2022 года сеть приобрела подмосковную аптечную сеть «Кит-Фарма». Уже тогда в сети заявляли о намерении укрепить свои позиции в Московском регионе.

Фото: Ринат Васбеев

Руслан Мавлиханов

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