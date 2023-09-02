Новые требования при продаже некоторых рецептурных препаратов вступили в силу

«С сегодняшнего дня <…> меняется порядок продажи определенных рецептурных лекарств в аптеках: [это] психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества, а также „социальные лекарства”, стоимость которых полностью или частично оплачивает государство, и лекарства, продаваемые дистанционно», – сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак»).

В аптеке фармацевт должен будет внести в свою товаро-учетную систему реквизиты рецепта и указать, что он использован. Затем система считает данные с товарного чека и передаст информацию (серию, номер, дату выдачи рецепта номерного учета) в государственную систему маркировки «Честный знак». Пробить в один чек можно будет сразу несколько рецептурных лекарств. На продажи иных препаратов новые правила не распространяются, пояснили в ЦРПТ.

Как отмечали ранее в Минздраве России, новые требования являются техническими. В большей степени они коснутся алгоритмов работы сотрудников аптек. Нововведения не повлияют на реальную доступность лекарств для граждан. Кроме того, они позволят снизить риск злоупотреблений при продаже лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, подчеркивали в министерстве.

gxpnews