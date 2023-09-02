Центр лекобеспечения объявил девять аукционов на поставку ЛП для фонда «Круг добра»

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил девять аукционов на поставку для «Круга добра» восьми препаратов:
- «Стрензик» (МНН асфотаза альфа), необходимый для заместительной ферментной терапии пациентов с гипофосфатазией,
- «Гэттестив» (МНН тедуглутид) для лечения пациентов в возрасте от одного года и старше с синдромом короткой кишки,
- «Коселуго» (МНН селуметиниб), который используется для лечения нейрофиброматоза первого типа,
- «Трансларна» (МНН аталурен) для пациентов с миодистрофией Дюшенна – Беккера,
- «Такзайро» (МНН ланаделумаб) для профилактики рецидивирующих приступов наследственного ангионевротического отека,
- «Канума» (МНН себелипаза альфа), который применяется при дефиците лизосомной кислой липазы,
- «Оркамби» (МНН ивакафтор + лумакафтор), который применяется при муковисцидозе,
- «Иларис» (МНН канакинумаб), иммунодепрессант.
Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание подачи заявок
|1
|Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 1 мл
|1344,00
|247 306,40
|332 379 801,60
|15.09.2023
|2
|Тедуглутид, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 5 мг
|112 840,00 мг действующего вещества
|10 766,36
|1 214 876 062,40
|15.09.2023
|3
|Селуметиниб, капсулы, 25 мг
|43 200,00 капс. (шт.)
|15 950,00
|689 040 000,00
|13.09.2023
|4
|Аталурен, порошок для приема внутрь, 125 мг
|900,00 г лекарственной формы
|25 813,37
|23 232 033,00
|06.09.2023
|5
|Ланаделумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл
|30,00 мл
|521 180,00
|15 635 400,00
|06.09.2023
|6
|Канакинумаб, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 150 мг, и/или раствор для подкожного введения, 150 мг/мл
|583,00 мг действующего вещества
|554 512,48
|323 280 775,84
|15.09.2023
|7
|Канакинумаб, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 150 мг, и/или раствор для подкожного введения, 150 мг/мл
|17,00 мг действующего вещества
|554 512,48
|9 426 712,16
|06.09.2023
|8
|Себелипаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл
|21 900,00 мл
|47 284,96
|1 035 540 624,00
|15.09.2023
|9
|Ивакафтор + лумакафтор, гранулы, 125 мг + 100 мг
|482 081,60 мг действующего вещества
|47,72
|23 004 933,95
|08.09.2023