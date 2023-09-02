Инвестор из Индии запустит фармзавод в 2027 году в Мурманской области » Центр лекобеспечения объявил девять аукционов на поставку ЛП для фонда «Круг добра» Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил девять аукционов на поставку для «Круга добра» восьми препаратов: «Стрензик» (МНН асфотаза альфа), необходимый для заместительной ферментной терапии пациентов с гипофосфатазией,

«Гэттестив» (МНН тедуглутид) для лечения пациентов в возрасте от одного года и старше с синдромом короткой кишки,

«Коселуго» (МНН селуметиниб), который используется для лечения нейрофиброматоза первого типа,

«Трансларна» (МНН аталурен) для пациентов с миодистрофией Дюшенна – Беккера,

«Такзайро» (МНН ланаделумаб) для профилактики рецидивирующих приступов наследственного ангионевротического отека,

«Канума» (МНН себелипаза альфа), который применяется при дефиците лизосомной кислой липазы,

«Оркамби» (МНН ивакафтор + лумакафтор), который применяется при муковисцидозе,

«Иларис» (МНН канакинумаб), иммунодепрессант. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru. № МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание подачи заявок 1 Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 1 мл 1344,00 247 306,40 332 379 801,60 15.09.2023 2 Тедуглутид, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 5 мг 112 840,00 мг действующего вещества 10 766,36 1 214 876 062,40 15.09.2023 3 Селуметиниб, капсулы, 25 мг 43 200,00 капс. (шт.) 15 950,00 689 040 000,00 13.09.2023 4 Аталурен, порошок для приема внутрь, 125 мг 900,00 г лекарственной формы 25 813,37 23 232 033,00 06.09.2023 5 Ланаделумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл 30,00 мл 521 180,00 15 635 400,00 06.09.2023 6 Канакинумаб, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 150 мг, и/или раствор для подкожного введения, 150 мг/мл 583,00 мг действующего вещества 554 512,48 323 280 775,84 15.09.2023 7 Канакинумаб, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 150 мг, и/или раствор для подкожного введения, 150 мг/мл 17,00 мг действующего вещества 554 512,48 9 426 712,16 06.09.2023 8 Себелипаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл 21 900,00 мл 47 284,96 1 035 540 624,00 15.09.2023 9 Ивакафтор + лумакафтор, гранулы, 125 мг + 100 мг 482 081,60 мг действующего вещества 47,72 23 004 933,95 08.09.2023 gxpnews