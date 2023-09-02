Novo Nordisk стала самой дорогой публичной компанией Европы

Датский производитель фармацевтических препаратов Novo Nordisk ненадолго сместил LVMH с позиции самой дорогой котируемой компании Европы на внутридневных торгах в пятницу.

Акции Novo Nordisk выросли примерно на 17% после того, как 8 августа были опубликованы результаты крупного исследования препарата против ожирения Wegovy. 1 сентября в 08:43 по Гринвичу рыночная капитализация Novo Nordisk составляла $421 млрд. Французский ретейлер предметов роскоши LVMH в то же время имел рыночную капитализацию в $420,97 млрд. Два с половиной года подряд LVMH была крупнейшей листинговой компанией Европы. Однако через несколько часов LVMH опять обогнала фармкомпанию.

«Приближение Novo к LVMH как акциям с крупнейшей рыночной капитализацией в Европе является отражением недавнего успеха продукта Novo, в то время как последние тенденции LVMH были более неоднозначными», – сказал Марсель Стотцель, управляющий совместным портфелем Fidelity European Fund и Fidelity European Trust.