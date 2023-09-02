Федеральная торговая комиссия США разрешила Amgen заключить сделку с Horizon на сумму $27,8 млрд

Федеральная торговая комиссия США в пятницу достигла соглашения с Amgen, позволив производителю лекарств продолжить приобретение Horizon Therapeutics за $27,8 млрд. Ранее ФТК полагала, что Amgen может использовать портфель продуктов Horizon для «закрепления монопольных позиций» препаратов для лечения заболеваний щитовидной железы и хронической подагры. Ожидается, что сделка будет закрыта в начале четвертого квартала 2023 года.

Агентство выступало против сделки из-за опасений, что Amgen будет использовать свои лекарства для оказания давления на страховые компании и менеджеров по льготам в аптеках, чтобы они предоставили льготные условия для двух ключевых продуктов Horizon: ЛС для лечения заболеваний щитовидной железы Tepezza и препарата подагры Krystexxa. Согласно соглашению, Amgen запрещено объединять любые свои продукты с Tepezza или Krystexxa, а также использовать какие-либо скидки на продукты или условия контракта для исключения или ущемления продуктов, которые могут конкурировать с этими препаратами. Amgen также запрещено приобретать любые потенциальные конкуренты препаратов Horizon без одобрения ФТК, поскольку компания может попытаться нейтрализовать конкуренцию посредством приобретений, говорится в заявлении регулятора.