Глава подразделения спецпрепаратов Sanofi уйдет в отставку

Руководитель подразделения Sanofi по специализированной помощи Билл Сиболд уйдет из компании. Он проработал на французского производителя 12 лет.

Руководитель подразделения Sanofi по специализированной помощи Билл Сиболд покидает Sanofi после 12 лет работы в компании. Об этом сообщается на сайте производителя.

Сиболд принял на себя руководство подразделением от Дэвида Микера в 2017 году, до этого он возглавлял отдел Sanofi, который занимался рассеянным склерозом, онкологией и иммунологией. Теперь этот пост займет нынешний руководитель направления специализированной медицинской помощи компании в Северной Америке Брайан Фоард.

FiercePharma пишет, что специализированная медицинская помощь была важнейшим подразделением Sanofi под руководством генерального директора Пола Хадсона. Сиболд возглавил подразделение через месяц после первого одобрения препарата «Дупиксент» против атопического дерматита и превратил его в основной драйвер роста Sanofi.

До прихода в Sanofi Сиболд некоторое время занимал должность коммерческого директора в компании Avanir Pharmaceuticals, которую позже купила компания Otsuka. Он также занимал несколько должностей в компаниях Biogen и Eli Lilly.

После ухода Сиболда перед Фоардом, вероятно, будет стоять задача получить для «Дупиксента» одобрение для лечения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). По оценкам аналитиков Evercore ISI, одобрение препарата при ХОБЛ может открыть для компании огромный рынок и позволит препарату достичь пиковых продаж в 20 млрл долл.

Также Sanofi провела еще несколько перестановок. Хоуман Ашрафиан возглавит подразделение исследований и разработок Sanofi после того, как бывший глава отдела Джон Рид покинул компанию в феврале, получив должность исполнительного вице-президента Johnson & Johnson по фармацевтическим исследованиям и разработкам. Эммануэль Френехард станет новым директором по цифровым технологиям, эта должность была создана в 2019 году. Наконец, компания создала новую должность руководителя отдела бизнес-операций для Мэдлин Роуч.

Фото: www.sanofi.com



Николай Соколов

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