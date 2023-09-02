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Алексей Алехин стал президентом фармкомпании «Алтайвитамины»

Алексей Алехин

Советник главы Минпромторга Алексей Алехин назначен президентом фармкомпании «Алтайвитамины». На посту алтайской компании он будет курировать производство препаратов, федеральные розничные продажи, госпитальный сектор и сектор государственно-частного партнерства.

Алексей Алехин последние 12 лет работает в отечественной фармпромышленности. В 2017 году он был назначен директором Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга, после того как глава этого департамента ныне находящаяся под стражей Ольга Колотилова заняла пост заместителя губернатора Новгородской области.

В 2021 году Алехин был назначен советником заместителя председателя Правительства РФ – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Во время деятельности на своем посту он стал одним из авторов «Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года».

В «Алтайвитаминах» он будет курировать развитие производства лекарственных препаратов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой группы, от заболеваний ЖКТ, гинекологических, проктологических, стоматологических болезней. В сферу ответственности нового президента войдут БАДы, спортивное и лечебное питание, а также федеральные розничные продажи, госпитальный сектор и сектор государственно-частного партнерства.

АО «Алтайвитамины» основано в 1993 году. По данным СПАРК-Интерфакс, организация выручила 1,8 млрд рублей в 2021 году. Более поздние финансовые показатели не раскрываются. Генеральным директором компании является бывший руководитель Барнаульского молочного комбината Александр Балушкин, а одним из акционеров указана совладелица алтайской аптечной сети «Алвитфарм» Надежда Кулешова.

В 2017 году «Алтайвитамины» оказались в центре долгового разбирательства – производитель задолжал сотрудникам более 20 млн рублей. Спустя два года алтайский производитель оказался участником дела о банкротстве фармдистрибьютора «Роста» Давида Паникашвили. «Роста» был объявлен банкротом, задолжав «Алтайвитаминам» и еще шести компаниям более 25 млрд рублей.

Источник: Минпромторг
Фото: minpromtorg.gov.ru

vademec

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2 сентября, 2023 | Просмотров: 61