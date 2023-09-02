Алексей Алехин стал президентом фармкомпании «Алтайвитамины»

Алексей Алехин последние 12 лет работает в отечественной фармпромышленности. В 2017 году он был назначен директором Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга, после того как глава этого департамента ныне находящаяся под стражей Ольга Колотилова заняла пост заместителя губернатора Новгородской области.

В 2021 году Алехин был назначен советником заместителя председателя Правительства РФ – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Во время деятельности на своем посту он стал одним из авторов «Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года».

В «Алтайвитаминах» он будет курировать развитие производства лекарственных препаратов для лечения заболеваний сердечно-сосудистой группы, от заболеваний ЖКТ, гинекологических, проктологических, стоматологических болезней. В сферу ответственности нового президента войдут БАДы, спортивное и лечебное питание, а также федеральные розничные продажи, госпитальный сектор и сектор государственно-частного партнерства.

АО «Алтайвитамины» основано в 1993 году. По данным СПАРК-Интерфакс, организация выручила 1,8 млрд рублей в 2021 году. Более поздние финансовые показатели не раскрываются. Генеральным директором компании является бывший руководитель Барнаульского молочного комбината Александр Балушкин, а одним из акционеров указана совладелица алтайской аптечной сети «Алвитфарм» Надежда Кулешова.

В 2017 году «Алтайвитамины» оказались в центре долгового разбирательства – производитель задолжал сотрудникам более 20 млн рублей. Спустя два года алтайский производитель оказался участником дела о банкротстве фармдистрибьютора «Роста» Давида Паникашвили. «Роста» был объявлен банкротом, задолжав «Алтайвитаминам» и еще шести компаниям более 25 млрд рублей.