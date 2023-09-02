Инвестор из Индии запустит фармзавод в 2027 году в Мурманской области

К 2027 году ожидается завершение строительства фармпредприятия в Мурманской области, спонсором проекта выступает индийская компания «Саффарм». В год здесь будут выпускать 1,3 млрд единиц лекарств, способных импортозаместить иностранные аналоги.

Компания «Саффарм» – новый резидент Арктической зоны РФ. Объем инвестиций оценивается в 10 млрд рублей. «Мурманская область может стать первой арктической территорией, где будет построен фармацевтический завод с объемом инвестиций свыше 10 млрд рублей. Индийская компания в рамках государственно-частного партнерства заинтересована в проработке этого высокотехнологичного производства», – говорил в июне 2023 года губернатор региона Андрей Чибис.

Отмечается, что новое предприятие будет нацелено на производство препаратов преимущественно гормонального, общего и онкологического назначения в виде таблеток, капсул, инъекций, мазей, капель и других форм. Завод в Мурманске сможет удовлетворить внутренний российский спрос, а также при необходимости обеспечить экспорт около 10% продукции в страны СНГ.

«Мы продолжаем развивать инвестиционное сотрудничество с Индией, важно наращивать количество реализуемых проектов в Арктике и на Дальнем Востоке, потенциал для этого есть», – заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Cоглашение о сотрудничестве при строительстве фармацевтического комплекса было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне 2023 года. По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, сегодня в российской Арктике с государственной поддержкой реализуется 645 проектов с объемом заявленных инвестиций 817 млрд рублей.

gxpnews