В Иркутске открыли памятник медикам, погибшим от коронавирусной инфекции при исполнении профессионального долга

Памятник медицинским работникам, погибшим при борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, открыли в сквере Героев-медиков в Иркутске. Финансовую поддержку реализации проекта оказала ГК «Фармасинтез».

Участие в торжественной церемонии приняли губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, председатель Законодательного собрания региона Александр Ведерников, исполняющий обязанности министра здравоохранения Приангарья Алексей Шелехов, мэр Иркутска Руслан Болотов, председатель Общественной палаты Иркутской области Владимир Шпрах, директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «Фармасинтез» Евгений Орачевский, представители медицинского сообщества региона, родственники и друзья погибших медработников.

«Этот памятник – символ высшего почитания, признания и нашей благодарности за подвиг врачей и медсестер, которые в разгар пандемии коронавируса, не считаясь ни с какими трудностями, работая в запредельных для человека режимах, рискуя, отдали свою собственную жизнь, чтобы спасти другие. В текущей ситуации, когда все уже прошло, что мы можем такого сделать, чтобы достойно поблагодарить наших героев? Я думаю, они бы хотели, чтобы мы просто жили, были здоровы, поддерживали друг друга и не останавливались в развитии. Вечная память нашим героям-врачам», – сказал Евгений Орачевский.

Компания «Фармасинтез» – многолетний партнер правительства Иркутской области. В рамках социально-экономического сотрудничества компании с Иркутской областью в 2013 году было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Иркутской области и АО «Фармасинтез», которое дополняется сторонами ежегодно. За последние пять лет сумма финансирования со стороны «Фармасинтеза» в рамках соглашения превысила 100 млн рублей.

В июне 2023 года в рамках ПМЭФ было подписано дополнительное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Иркутской области и АО «Фармасинтез», в рамках которого предусмотрено выделение 20 млн рублей на финансирование спортивных, социальных и общественно значимых мероприятий региона.

В рамках поддержки области компания уделяет большое внимание оказанию помощи и учреждениям здравоохранения. Так, в период пандемии «Фармасинтез» содействовал закупке необходимого инвентаря, защитных костюмов, препаратов; оказывал безвозмездную помощь, поставляя в значительных объемах лекарственные средства.

За период пандемии в Иркутской области в результате инфицирования коронавирусом при исполнении трудовых обязанностей умерло 46 медицинских работников из 30 медицинских организаций. Регион потерял трех главных врачей медучреждений, 19 врачей, 18 человек среднего медицинского персонала, трех водителей скорой медицинской помощи и трех работников немедицинских специальностей. Их имена увековечены на памятнике.

gxpnews