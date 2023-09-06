В московских СИЗО могут запустить онлайн-аптеку

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы предлагает запустить в столичных СИЗО пилотный проект по созданию интернет-магазина лекарств. По словам председателя комиссии Георгия Волкова, подобный сервис уже функционирует в женских СИЗО и хорошо себя зарекомендовал. Об этом говорится в публикации «Газета ОНК».

«Мне, как председателю корсовета по развитию и безопасности электронной торговли при Общественной палате РФ, интересен этот опыт, уже есть положительные отзывы о нем у участников этого процесса. Это [онлайн-аптека] упрощает жизнь содержащимся в изоляторах людям и их родственникам», – заявил он.

Предложение о запуске интернет-аптеки в СИЗО прозвучало в ходе рабочего совещания ОНК с руководством УФСИН по Москве по вопросам тюремной медицины. Помимо проекта онлайн-аптеки, участники совещания обсудили организацию хранения лекарств, ведение медицинской документации.

«В целом тюремная медицина стала значительно выше, если сравнивать с прошлыми годами, но есть большой потенциал для роста и необходимость усиливать эту службу», – заключил Волков.

Для подозреваемых и осужденных, находящихся в СИЗО, сейчас отсутствует какой-либо единый специальный сервис для покупки лекарств. Тем не менее гражданам России доступно множество онлайн-аптек. Многие сайты по продаже медикаментов функционируют неправомерно. Так, в июне 2023 года Росздравнадзор заявил о проверке 85 тысяч таких сайтов, из которых 57 тысяч счел недобросовестными. «Вопросов и на сегодняшний день, увы, пока еще остается очень много», – глава надзорного ведомства Алла Самойлова.

gxpnews