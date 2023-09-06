Объем импорта ЛП в Россию из Бразилии увеличился до $3,8 млн

С начала 2023 года Россия импортировала из Бразилии фармпродукцию на $3,8 млн. Это больше на $2,1 млн, чем было в 2022 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бразильской статслужбы.

В натуральном выражении показатель практически сравнялся с максимумом, который был зафиксирован в 2010 году. По данным RNC Pharma, динамику практически полностью обеспечили инсулины от Novo Nordisk («Фиасп», «Протафан» и «Актрапид»), производство которых локализовано в этой стране. По словам директора по развитию аналитической компании Николая Беспалова, это распространенные препараты, имеющие множество аналогов, за исключением «Фиаспа».

«Кроме того, значительно выросли и закупки средств для гигиены полости рта и зубов, включая фиксирующие порошки и пасты, а также эфирных масел и душистых смесей. Из Бразилии также ввозится несколько наименований фармсубстанций, но они в текущем году сокращались, и вообще речь идет об очень небольших объемах», – добавил эксперт.

В 2021 году в Бразилии локализовали производство «Спутника V». До этого ввоз и экстренное применение российской вакцины одобрил коллегиальный совет бразильского Национального агентства санитарного надзора Anvisa.

gxpnews