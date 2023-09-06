К оспорившим закон о снижении инфляции США компаниям присоединилась Novartis

Швейцарская компания Novartis объявила о подаче судебного иска в отношении правительства США в надежде прервать действие программы по согласованию цен на лекарства, охваченные страховкой Medicare. Ранее еще шесть фармкомпаний подали аналогичные иски в суд, назвав право властей США устанавливать цены на лекарства противоречащим конституции, поскольку это равносильно отъему частной собственности.

Иск, поданный в федеральный суд штата Нью-Джерси, стал первым после того, как 29 августа администрация президента страны Джо Байдена обнародовала список из 10 препаратов, которые подвергнутся снижению цен. В этот перечень вошел наиболее продаваемый продукт Novartis – Entresto от сердечной недостаточности.

Шесть других исков были поданы Bristol-Myers Squibb, Johnson & Johnson, Merck & Сo., AstraZeneca, Astellas Pharma, Boehringer Ingelheim еще до объявления списка лекарств. Все эти компании считают положение закона об инфляции, позволяющее американским властям устанавливать цены на препараты, неправомерным и препятствующим дальнейшим инновационным разработкам лекарств.

gxpnews