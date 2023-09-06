Российские врачи ожидают подъема заболеваемости COVID-19

Больше половины (59%) медицинских работников в России считают, что заболеваемость COVID-19 может вырасти осенью и зимой. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом дистанционного медицинского образования Vrachu.ru.

Хотя, согласно данным исследования, значительная часть опрошенных (45%) согласилась с тем, что коронавирусная инфекция стала сезонным заболеванием, больше трети медработников полагают, что при новом подъеме болезнь может протекать у пациентов тяжелее. О том, что это маловероятно, заявили лишь 31,6% опрошенных. Часть респондентов, однако, убеждена, что COVID-19 еще рано причислять к сезонным заболеваниям.

«Медработники на местах каждый день взаимодействуют с пациентами, видят реальную картину и хорошо понимают текущую ситуацию. Мы полагаем, что их мнение стоит учитывать при планировании различных мероприятий по обеспечению работы в период усложнения эпидемической ситуации», – прокомментировал результаты опроса генеральный директор сервиса Vrachu.ru Игорь Степанюков.

Ранее на портале прошел опрос, посвященный массовой вакцинации против коронавирусной инфекции. Большинство поучаствовавших в исследовании медиков поддержали предложение Минздрава РФ о ее отмене.

gxpnews