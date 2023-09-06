ЕЭК и правительство Индии расширят сотрудничество в сфере промышленности

В Департаменте промышленной политики ЕЭК прорабатывается вопрос усиления взаимодействия с Индией в промышленном секторе. Комиссией и уполномоченными органами Индии подготовлен проект дорожной карты, «содержащий ряд перспективных направлений отраслевого промышленного сотрудничества», говорится на сайте ЕЭК.

Отмечается, что потенциал взаимовыгодного сотрудничества может быть раскрыт реализацией совместных проектов в химической и фармацевтической промышленности, металлургии, авиастроении, автомобилестроении, в горнодобывающем комплексе, а также в сфере производства медицинского оборудования и материалов, биологических препаратов. В ходе реализации проекта планируется проведение совместных выставок, тематических форумов, обмен опытом.

Ранее сообщалось, что фармпродукция индийского производства сохраняет лидирующую позицию среди всех импортируемых в Россию товаров. Закупки медикаментов выросли на 4,5% с начала 2023 года.

gxpnews