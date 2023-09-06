Эксперт спрогнозировала рост числа стартапов по производству БАД в РФ

Ежегодно доля потребителей БАД в России увеличивается на 3-5%, а потребительский спрос в целом – на 20-25%. Об этом рассказала эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) «Хелснет», руководитель совета по развитию системы здравоохранения координационного совета негосударственной сферы безопасности (КС НСБ РФ) Альбина Макаева.

По ее мнению, тенденция обусловлена постепенным изменением отношения граждан России к своему здоровью: люди стараются сохранить его и приумножить. «Все больше людей в России воспринимают БАД элементом культуры здоровьесбережения», – пояснила эксперт.

Также она заявила, что в связи с растущим спросом на БАД будет увеличиваться и количество компаний, которые их производят. Впрочем, по ее словам, многие стартапы оказываются провальными из-за «непродуманной стратегии» и уходят с рынка в первый же год запуска. «Хотя, безусловно, есть и те, кто устойчиво подтверждает качество продукции», – добавила Макаева.

В сравнении с западными и восточными странами ассортимент российских БАД пока еще скуден, считает она. Среди самых популярных видов Альбина Макаева назвала сорбенты, комплексные функциональные продукты и напитки для поддержания иммунитета, а также успокоительные средства и стимуляторы мозговой активности.

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, за семь месяцев 2023 года в России было произведено около 12,2 тысячи тонн этой продукции, что на 17,1% больше, чем за тот же период прошлого года. Наращивание отечественного производства биодобавок связано со снижением объема импорта такой продукции в Россию.

gxpnews