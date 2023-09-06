В Пензенской области начнут производить упаковку для лекарств

Пензенское предприятие «Печатный дом» расширяет производство. Одним из новых направлений работы станет выпуск упаковочной продукции для фармацевтической промышленности, сообщает в пресс-службе регионального министерства экономического развития и промышленности.

Льготный заем – 50 млн рублей – предприятию предоставил региональный Фонд развития промышленности, а общий бюджет проекта – 110 млн рублей. Средства направят в том числе на приобретение необходимого оборудования. С его помощью на предприятии будут выпускать комплекты из картонной коробки и вложенной в нее бумажной инструкции для лекарств.

Ранее о проекте по организации производства медицинской упаковки для стерилизации рассказали в министерстве жилищной политики Московской области. На территории городского округа Химки запланировано строительство производственно-складского комплекса, на что на первом этапе потребуется не менее 750 млн рублей.

gxpnews