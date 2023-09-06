ВЦИОМ: 55% россиян против запрета на свободную продажу препаратов для аборта

Исследование проводилось совместно с «Коммерсантом» 27 августа методом телефонного опроса. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Против инициативы Минздрава чаще других выступали жители Москвы и Санкт-Петербурга (64%), женщины (58%) и «бедные» слои населения (61%). Единственной группой, которая ощутимо поддерживает предложение об ограничении свободной продажи препаратов для прерывания беременности, являются респонденты из Северо-Кавказского федерального округа (55%). Во ВЦИОМ считают, что это может быть следствием культурно-религиозных представлений о семье, женщине и детях.

Большая часть опрошенных россиян считает, что государству необходимо принимать меры для предотвращения абортов – так ответили 47% (в 2022 году – 36%). Против участия властей в данном вопросе высказались 39% (в 2022-м – 51%). О поддержке государственного регулирования чаще говорят жители Северо-Кавказского (65%) и Дальневосточного (57%) федеральных округов, россияне с неполным средним образованием (64%), жители села (63%) и мужчины (51%).

Против государственного регулирования выступает молодежь до 25 лет – 62%, бездетные россияне – 48%, активные пользователи интернета – 46% и женщины – 43%.

«Как показало исследование, основной предмет несогласия между теми, кто поддерживает и не поддерживает предложение Минздрава, – столкновение личных и государственных интересов. Сторонники ограничения свободной продажи препаратов для прерывания беременности ссылаются на то, что нужно улучшать демографию, женщины должны рожать – 30% (от числа поддерживающих). Их оппоненты говорят о свободе личного выбора и невмешательстве государства в вопросы прерывания беременности – 42% (от числа не поддерживающих)», – поясняют исследователи ВЦИОМ.

Еще одним фактором для поддержки предложения Минздрава является медицинское наблюдение за приемом препарата (25% от числа поддерживающих). Еще 16% в указанной группе назвали аборт убийством и негуманным поступком, 11% считают, что мера повлияет на «репродуктивную ответственность» и люди будут тщательнее планировать беременность, а 7% сослались на религиозные убеждения.

Мужчины и женщины по-разному аргументируют свою позицию о необходимости ограничить свободную продажу препаратов для аборта. Мужчины говорят о необходимости улучшения демографической ситуации (38%) и о негуманности абортов (22%), а женщины считают приоритетным медицинское назначение препарата (33%).

Те, кто настроены против инициативы, полагают, что есть риск криминализации абортов. Так ответили 15%. Еще 11% уточнили, что есть «разные ситуации» (ранняя или незапланированная беременность, изнасилование). Еще 8% выразили обеспокоенность тем, что рожать придется тем, кто не сможет обеспечить ребенка, и только 7% переживают за здоровье женщин.

В целом россияне больше видят отрицательные последствия ограничения свободной продажи препаратов для прерывания беременности. Каждый четвертый (24%) указывает на рост нелегальных абортов, 13% переживают об ухудшении физического и психологического здоровья женщин, росте бесплодия. О том, что инициатива приведет к увеличению числа детей-отказников, говорят 9%, а 7% полагают, что увеличится нелегальная продажа препаратов.

По данным ВЦИОМ, с 2021 по 2022 год число абортов в России снизилось на 16 213 случаев, или 3,9%, – с 411 414 случаев в 2021 году до 395 201 в 2022 году, причем количество медицинских абортов по желанию женщины уменьшилось на 5,3% за год (с 189 460 в 2021 году до 179 387 в 2022 году).

В августе 2023 года сервис «Справочник врача» представил результаты опроса среди 1,6 тысячи медиков о том, как они относятся к обновлению перечня лекарств, которые подлежат предметно-количественному учету и добавлению туда препаратов для медикаментозного аборта – мифепристона и мизопростола. Оказалось, что 59% респондентов оценивают идею Минздрава отрицательно. Врачи считают, что это приведет к росту криминальных абортов, всплеску медицинского туризма и массовому отказу от новорожденных.