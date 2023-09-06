Заместитель главы самарского Минздрава останется в СИЗО

Майрамукаева задержали в августе 2023 года. По версии следствия, ряд подозреваемых, включая Майрамукаева, присвоили себе бюджетные средства, предназначенные на закупку мониторов пациентов. УФСБ выявило, что в июле 2021 года один из руководителей СОКБ Середавина заключил без проведения конкурентных процедур госконтракты на поставку и ввод в эксплуатацию 50 единиц оборудования на более чем 34 млн рублей с представителями двух неназванных компаний. Цена оборудования на 16 млн превышала среднюю рыночную стоимость. Эти средства, как утверждает следствие, были присвоены фигурантами дела.

Майрамукаева задержали в августе 2023 года, вины он не признает. Кроме того, чиновник пытался обжаловать арест. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Против замглавы регионального Минздрава возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В Управлении СК РФ по Самарской области считают, что Асланбек Майрамукаев потребовал от главы неназванной компании передать ему 15 млн рублей за заключение договоров на поставку медтехники на сумму 147 млн рублей, часть взятки, по данным правоохранителей, замминистра получил в ходе оперативно-разыскного мероприятия.

Несколько лет назад Майрамукаев уже проходил подозреваемым в служебном подлоге (ст. 292 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) при при заключении контрактов на поставку технического оборудования и установку программного обеспечения по региональному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ», однако в октябре 2021-го, по данным СМИ, подозрения с него были сняты.

Ранее сотрудники ФСБ и УМВД по Самарской области также задержали заместителя главного врача по экономическим вопросам ОКБ им. В.Д. Середавина Алексея Ошуркова. Предполагается, что он отвечал за закупку медтехники по завышенной цене, из-за чего больнице нанесен ущерб более чем на 9 млн рублей.