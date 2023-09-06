В ЦРПТ подвели итоги пилота по маркировке медизделий

ЦРПТ подвел итоги эксперимента по маркировке медицинских изделий. В нем приняли участие 249 компаний, было нанесено свыше 60 тыс. кодов маркировки.

Завершился эксперимент по маркировке медицинских изделий. Как сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), в нем приняли участие 249 компаний. В их числе 89 производителей, 54 импортера, 71 учреждение здравоохранения и более 150 компаний оптово-розничной торговли. За время пилотного проекта было нанесено более 60 тыс. кодов маркировки и описано около 6,5 тыс. карточек товаров.

Маркировка медицинских изделий поможет освободить рынок от фальсификата и обеспечить население легальными товарами, отметили в ЦРПТ. За последние несколько лет в России по данным Минздрава возбуждено более 250 уголовных дел по фактам выявления фальсифицированной медицинской продукции.

Пилот по маркировке медизделий проходил с 15 февраля 2022 года по 31 августа 2023 года. Старт регистрации в системе маркировки начался 1 сентября, само внедрение маркировки медизделий будет проходить поэтапно. С 1 октября 2023 года коды маркировки будут наноситься на кресла-коляски, ортопедические изделия и обеззараживатели воздуха, а с 1 марта 2024 года — на прочие медизделия, указанные в постановлении правительства: слуховые аппараты, коронарные стенты, компьютерные томографы и санитарно-гигиенические изделия.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Артем Косенок

pharmvestnik