Власти США разрешили Amgen выкупить Horizon за 27,8 млрд долларов

Федеральная торговая комиссия разрешит Amgen купить Horizon Therapeutics за 27,8 млрд долл. По условиям соглашения, производитель не сможет использовать скидки для продвижения препаратов Horizon.

Федеральная торговая комиссия США (FTC) разрешит сделку по слиянию Amgen и Horizon Therapeutics, пишет FiercePharma. Комиссия урегулирует с Amgen «потенциальный ущерб конкуренции», который может возникнуть в результате сделки.

В мае FTC подала антимонопольный иск против Amgen, попытавшись заблокировать покупку. Комиссия утверждала, что с помощью своего портфеля продуктов Amgen может «укрепить монопольные позиции» препарата Horizon для лечения заболеваний щитовидной железы Tepezza и препарата для лечения подагры Krystexxa. В частности, Amgen могла бы использовать скидки на свои лекарства, чтобы «заставить страховые компании и менеджеров по аптечным льготам отдавать предпочтение» препаратам Horizon.

Теперь, согласно новому предложению от FTC, Amgen не сможет привязывать какие-либо скидки на свои собственные лекарства к продаже или позиционированию лекарств Horizon. Кроме того, Amgen запрещено приобретать продукты или компании, производящие какие-либо продукты для лечения подагры или глаз при заболевании щитовидной железы, «если они не получили предварительного одобрения комиссии».

В прошлом месяце в ответ на запрос Федеральной торговой комиссии о предварительном судебном запрете Amgen заявила, что дело «слишком далеко от реальности и не имеет отношения к десятилетиям правовых прецедентов».

Первоначально предполагалось, что сделка будет закрыта в первой половине 2023 года. Теперь Amgen и Horizon ожидают, что их сделка закроется в начале IV квартала этого года.

Николай Соколов

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