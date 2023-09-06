Нацфармпалата предложила расширить функционал аптек

«Национальная фармацевтическая палата» предложила Минздраву расширить функционал аптек. Союз предлагает признать, что именно аптеки становятся местом первого контакта пациента с системой здравоохранения.

Союз «Национальная фармацевтическая палата» (НФП) предложил расширить функционал аптечных организаций для решения проблемы самолечения. Для этого предлагается создать рабочую группу по обсуждению такого нововведения. Организация направила письмо с соответствующей инициативой в адрес главы Минздрава Михаила Мурашко. Документ есть в распоряжении «ФВ».

Как сообщается в письме, поводом для этого послужили вступившие в силу с 1 сентября изменения в Постановление Правительства РФ № 1556 от 14.12.2018, которые вводят новый порядок фиксации выбытия рецептурных препаратов в системе МДЛП.

В НФП отмечают, что аптечная организация не имеет права отпустить препарат потребителю, если рецепт был оформлен с ошибками, что для потребителя означает необходимость повторного посещения медучреждения. При этом зачастую пациенту приходится несколько раз посещать врача перед тем, как получить правильно выписанный рецепт. В НФП приводят данные исследования Высшей школы экономики. Согласно им, более 60% россиян занимаются самолечением на дому вместо посещения врачей.

«В стожившейся ситуации ужесточение контроля за соблюдением порядка отпуска будет целесообразно только при условии, что все остальные элементы работают надлежащим образом: пациенты понимают риски бесконтрольного применения рецептурных препаратов, а медицинские работники оформляют свои назначения в соответствии с требованиями действующего законодательства», — отмечают в союзе. Для этого необходимо перестать рассматривать аптеки как сугубо коммерческие организации и признать, что именно аптеки часто становятся местом первого контакта пациента с системой здравоохранения, говорится в письме.

«НФП предлагает Министерству здравоохранения организовать рабочую группу по обсуждению расширения функционала аптечных организаций для решения проблемы самолечения в Российской Федерации и готовы оказать активное содействие в создании необходимой законодательной базы для перевода сложившихся в настоящее время практик в правовое поле», — говорится в письме.

Фото: ArtPhoto_studio/ru.freepik.com

Артем Косенок

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