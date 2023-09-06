Как технологии меняют облик фармотрасли и здравоохранения

С накоплением все большего массива знаний о механизмах, влияющих на развитие различных заболеваний или, наоборот, отвечающих за поддержание здоровья человека, разработка лекарственных средств и методов лечения становится все более сложной и комплексной задачей.

Поэтому в первую очередь будущее фармотрасли сейчас формируют технологии, влияющие на разработку и тестирование препаратов. Например, наш новый резидент «Эксинвиво» разрабатывает отечественную систему подключения изолированных органов человека к системе жизнеобеспечения для исследования свойств новых лекарственных кандидатов, что позволит получать более точные данные об эффективности и безопасности препаратов еще до введения их людям и ускорить разработку лекарств.

Другим перспективным направлением исследований в области фармы является использование собственных ресурсов организма для усиления действия лекарств. Например, наша компания-резидент «Кристера» развивает уникальную платформу создания лекарственных препаратов, направленных на цитохромы P450 – особые белки, участвующие в том числе в выведении из организма токсинов. Дело в том, что цитохромы также эффективно выводят из организма лекарственные средства, поэтому изучение механизмов их работы и способов влияния на них является очень важной задачей для фармацевтики. Изменяя активность цитохромов, мы можем удостовериться, что спасительные для человека или губительные для бактерий лекарства не будут разрушены и выведены. Таким образом можно снижать дозировки действенных, но токсичных лекарств и избегать их побочных эффектов. Или, наоборот, можно повышать скорость выведения токсинов из организма. К этому же подходу относится и крайне перспективное направление иммунотерапии, в том числе онкологических заболеваний.

И конечно, большие перспективы открывает направление так называемых высокотехнологических лекарственных препаратов, включающее в себя клеточные, генные и тканеинженерные технологии. Среди резидентов «Сколково» его развивает, например, компания «Гистографт», производящая первый в мире ген-активированный материал для костной пластики, который сейчас активно применяется для направленной костной регенерации в стоматологии. С учетом введения недавних поправок в нормативные документы, регулирующие процесс регистрации высокотехнологических препаратов, мы ожидаем появления новых стартапов в этой области и готовы всячески помогать им развивать свои продукты в «Сколково».

Вместе с этим наибольшим количеством стартапов среди всех сегментов рынка инновационных медицинских продуктов в России представлено направление цифровых решений для системы здравоохранения и фармацевтической отрасли. Так, одним из крупнейших игроков в сфере применения ИИ и big data в здравоохранении является платформа Webiomed компании «К-Скай» (резидент «Сколково»), которая предназначена для автоматического анализа медицинских данных с целью оценки рисков развития заболеваний и их осложнений на персональном и популяционном уровне. Также отечественные компании активно осваивают область 3D-печати. Например, компания «Сфероид Революшн» разрабатывает программный продукт для оптимизации производства клеточных сфероидов, играющих роль «чернил» для 3D-биопечати тканей и органов. И конечно, говоря о 3D-печати в биомедицине, нельзя не упомянуть выпускника «Сколково» – 3D Bioprinting Solutions, который разработал первый отечественный биопринтер оригинальной конструкции Fabion.

Мы надеемся, что в ближайшие годы эта технология не только обеспечит фармацевтическую индустрию органами для проведения испытаний лекарственных средств, но и поможет решить проблему дефицита донорских органов, а также обеспечить пациентов с массивными ожогами так необходимой им кожей для пересадки.

Помимо уже перечисленного, сейчас как никогда в фармотрасли разнообразны разработки в области биотехнологий: на рынке есть место и для классических малых лекарственных молекул, и для антител, и для сложных генно-инженерных конструктов. Но если говорить о глобальных трендах, то мы отмечаем продолжающийся рост интереса к иммунотерапии рака, технологии CAR-T, генной терапии различных заболеваний. Среди относительно новых трендов выделяется растущий интерес к лечению ожирения. Что касается отечественного рынка, то за последний год существенно выросло количество клинических исследований российских препаратов-дженериков, в первую очередь для лечения социально значимых заболеваний, что отражает тренд на импортозамещение и повышение лекарственной безопасности страны. Однако понемногу растет и интерес к разработке высокотехнологических препаратов, чему способствует обновление нормативной базы. Кроме того, нельзя не отметить высочайшие темпы цифровизации отрасли здравоохранения в России и массового внедрения ИИ в рутинную практику врачей. В этом отношении мы опережаем большинство стран мира.

gxpnews