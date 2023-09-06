Виктор Дмитриев не обнаружил «рецептурного коллапса» в аптеках ДФО

Председатель Общественного совета при Росздравнадзоре Виктор Дмитриев посетил ряд аптечных учреждений в Дальневосточном федеральном округе. Он решил самолично проверить, привели ли к «рецептурному коллапсу» новые правила продажи некоторых лекарств, которые вступили в силу 1 сентября, но ни одного подтверждения опасениям не обнаружил, сообщает пресс-служба АРФП.

«Паника, ажиотаж в аптеках и невозможность приобрести необходимые лекарственные средства отменяются», – говорится в сообщении. Отмечается, что проблемами с покупкой лекарств по рецепту после вступления в силу нововведений грозили «некоторые паникеры».

«Взаимодействие регулятора и бизнеса сегодня нацелено на то, чтобы таких ситуаций не происходило. Но и в случае форс-мажора на первом месте для нас всегда будет пациент и обязательность своевременного получения им необходимой лекарственной терапии. Поэтому приоритет всех звеньев товаропроводящей цепи – это удовлетворение запросов пациента», – отметил Дмитриев.

Напомним, новые правила коснулись далеко не всех лекарств: большинство из них можно будет приобрести беспрепятственно, как и прежде. Только при дистанционной покупке рецептурных препаратов, а также при продаже в офлайн-аптеках препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, или льготных лекарств аптечным работникам необходимо будет внести в систему МДЛП данные рецептов.

gxpnews