«Пик-фарма» начинает поставки российского этосуксимида в аптеки

В течение сентября противоэпилептический «Эпилексид» (этосуксимид) производства «Пик-фарма» поступит в аптеки в регионах России. Уже сейчас лекарство доступно для приобретения в Москве, но пока только на онлайн-платформах, сообщили в компании.

В распоряжении «Пик-фарма» достаточно сырья, чтобы удовлетворить спрос на препарат в ближайший год, отмечается в сообщении. «Долгое время в России отсутствовали официальные поставки препаратов этосуксимида из-за рубежа, и не было лекарственного препарата в лекарственной форме удобной для применения пациентами младшего возраста (от 3 лет)», – напомнили в пресс-службе компании.

«Эпилексид» в лекарственной форме «сироп» обеспечивает требуемую точность дозирования (в комплекте с флаконом 250 мл есть мерный стаканчик с рисками) и удобство применения. Отпускается из аптек только по рецепту и не предназначен для самостоятельного применения.

Являясь производным сукцинимида, «Эпилексид» подавляет передачу нервного импульса в некоторых участках мозга, тем самым понижая судорожную активность и количество приступов эпилепсии. Применяется наряду с другой противоэпилептической терапией в лечении абсансных форм эпилепсии у детей и взрослых.

Ранее в СМИ появилась информация о нехватке препаратов с МНН этосуксимид в России. В обращении к правительству пациенты сообщили, что найти оригинальный препарат и его европейские аналоги практически невозможно («Суксилеп» от Mibe исключен из российского Госреестра лекарств), ввиду чего многие решаются на покупку товара на нелегальном рынке.

В ответ на это в Минпромторге заявили, что весной 2023 года для предотвращения рисков дефектуры был разрешен ввоз незарегистрированных лекарств на основе этосуксимида в Россию, а кроме того, ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика» и «Пик-фарма» с осени начинают выпуск этосуксимида в форме сиропа и капсул.

«Таким образом, ситуация с этосуксимидом находится под контролем: запасы есть, ввоз незарегистрированного препарата одобрен, на очереди выпуск партии препарата российского производства», – отмечали в Минпромторге.

gxpnews