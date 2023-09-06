Передвижные медицинские комплексы продолжат закупать у единого поставщика

Минпромторг подготовил проект постановления Правительства РФ, пролонгирующего практику закупки передвижных медицинских комплексов (ПМК) у единого поставщика в период с 2023 и 2024 годов. В 2022 году полномочиями единого поставщика были наделены ПКФ «Луидор» и ООО «Торговый дом «Ворсма». Сохранят ли они свой статус или будут назначены новые поставщики, не сообщается. Предполагается, что средства на приобретение ПМК будут направлены из резервного фонда правительства. Ранее Минздрав подготовил поправки, продлевающие поставки автомобильного санитарного транспорта и ПМК до 2025 года.
Проект постановления об определении единственного исполнителя закупок ПМК и автомобилей, укомплектованных медицинским оборудованием, оператором которых выступает Минпромторг, а также о выделении средств резервного фонда внесен в правительство в конце августа 2023 года. Предполагается, что контракты поставщикам будут авансированы на 100%.
Ранее Минздрав разработал поправки в приложение №10 госпрограммы «Развитие здравоохранения» и постановление правительства №1304 «О модернизации первичного звена здравоохранения РФ» от 9 октября 2019 года. Согласно новациям, ведомство предложило пролонгировать систему закупок для оснащения автомобильным транспортом медучреждений, включая ЦРБ, в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек.
Аналогичные поправки разработаны для приобретения ПМК по федпроекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Как отмечает Минздрав, у регионов сохраняется потребность в дополнительном приобретении ПМК для оказания медпомощи в отдаленных поселениях, а также в случае отсутствия в районных клиниках профильных врачей-специалистов или отдельного медицинского оборудования, которое возможно доставить в мобильном комплексе.
По данным министерства, с 2019 по 2020 год по нацпроекту «Здравоохранение» приобретено 1 022 ПМК в 57 регионах на общую сумму 7,769 млрд рублей. Эти ПМК совершили 92,6 тысячи выездов и провели диагностику у 2,714 млн пациентов. В 2021 году планировалось приобретение еще 304 передвижных комплексов в 24 субъектах, на эти цели выделено 2,05 млрд рублей. В 2022-2023 годах планировалось приобрести комплексы для отправки в 68 регионов. Больше всего ПМК – по 15 единиц – получат Пензенская, Омская области и Алтайский край, 13 – Новосибирская область, 12 – Республика Дагестан.
В конце ноября 2022 года правительство утвердило единых поставщиков медицинских комплексов. Ими стали ПКФ «Луидор» и ООО «Торговый дом «Ворсма». На их закупку Минпромторг получил 2,75 млрд рублей.
Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Фото: minzdrav.gov.ru