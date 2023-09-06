Передвижные медицинские комплексы продолжат закупать у единого поставщика

Проект постановления об определении единственного исполнителя закупок ПМК и автомобилей, укомплектованных медицинским оборудованием, оператором которых выступает Минпромторг, а также о выделении средств резервного фонда внесен в правительство в конце августа 2023 года. Предполагается, что контракты поставщикам будут авансированы на 100%.

Ранее Минздрав разработал поправки в приложение №10 госпрограммы «Развитие здравоохранения» и постановление правительства №1304 «О модернизации первичного звена здравоохранения РФ» от 9 октября 2019 года. Согласно новациям, ведомство предложило пролонгировать систему закупок для оснащения автомобильным транспортом медучреждений, включая ЦРБ, в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек.

Аналогичные поправки разработаны для приобретения ПМК по федпроекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Как отмечает Минздрав, у регионов сохраняется потребность в дополнительном приобретении ПМК для оказания медпомощи в отдаленных поселениях, а также в случае отсутствия в районных клиниках профильных врачей-специалистов или отдельного медицинского оборудования, которое возможно доставить в мобильном комплексе.

По данным министерства, с 2019 по 2020 год по нацпроекту «Здравоохранение» приобретено 1 022 ПМК в 57 регионах на общую сумму 7,769 млрд рублей. Эти ПМК совершили 92,6 тысячи выездов и провели диагностику у 2,714 млн пациентов. В 2021 году планировалось приобретение еще 304 передвижных комплексов в 24 субъектах, на эти цели выделено 2,05 млрд рублей. В 2022-2023 годах планировалось приобрести комплексы для отправки в 68 регионов. Больше всего ПМК – по 15 единиц – получат Пензенская, Омская области и Алтайский край, 13 – Новосибирская область, 12 – Республика Дагестан.

В конце ноября 2022 года правительство утвердило единых поставщиков медицинских комплексов. Ими стали ПКФ «Луидор» и ООО «Торговый дом «Ворсма». На их закупку Минпромторг получил 2,75 млрд рублей.