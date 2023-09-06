Медизделия вошли в перечень показателей для оценки работы госорганов по маркировке

Правительство утвердило перечень показателей, по которым будет оцениваться эффективность работы федеральных органов исполнительной власти по маркировке ряда продукции. Речь идет об отдельных видах медизделий.

Правительство вновь обновило перечень показателей, по которым будет оцениваться эффективность работы федеральных органов исполнительной власти по маркировке отдельной продукции. Соответствующее распоряжение № 2360-р от 01.09.2023 опубликовано на портале правовой информации. Изменения вносятся в распоряжение № 345-р от 15.02.2023.

Так, согласно документу, будет проводиться мониторинг темпа легализации рынка отдельных видов медизделий (снижение размера нелегального оборота) и снижения объема продаж такой продукции с истекшим сроком действия регудостоверения, а также с истекшим сроком службы (годности). Кроме того, в перечень попал и такой показатель, как снижение оборота отозванных Росздравнадзором серий или партий отдельных видов медизделий.

Ранее правительство также обновляло этот перечень показателей. В него включили БАД, кресла-коляски, воду и минеральную воду антисептики, позднее к ним добавили антисептики.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Артем Косенок

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