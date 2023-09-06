Сеть «36,6» создает собственный аптечный союз

Сеть аптек «36,6» заявила о создании собственного союза. Через него сеть планирует оказывать профессиональную поддержку участникам рынка. Компания уже начала принимать заявки на вступление.

ПАО «Аптечная сеть 36,6» создает собственный аптечный союз. Об этом «ФВ» рассказали в компании. «Аптечный союз 36,6» будет оказывать игрокам рынка многостороннюю профессиональную поддержку, пояснили в сети.

«Мы видим, что у аптечных сетей сформировалась потребность в профессиональной и честной поддержке по основным направлениям их деятельности и взаимодействию с производителями», — сказал коммерческий директор сети Сергей Демин. По его словам, компания уже начала набор в новое объединение.

Ранее стало известно, что организация продолжила расширять свое присутствие в Московском регионе. В сентябре СМИ сообщили, что «36,6» купила аптечную сеть «Фармакон» в Подмосковье.

Фото: Ринат Васбеев

Руслан Мавлиханов

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