Президент поручил увеличить максимальный размер грантов на научные исследования

Президент поручил увеличить максимальный размер правительственных грантов для господдержки научных исследований до 500 млн руб. Также срок проведения исследований будет увеличен до пяти лет.

Президент Владимир Путин дал поручение правительству увеличить максимальный размер грантов для господдержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских вузах, научных учреждениях и государственных научных центрах страны. Такая информация опубликована на сайте Кремля.

Так, максимальный размер грантов для российских ученых поручено увеличить до 500 млн руб., для иностранных исследователей — до 250 млн руб. Также правительству необходимо предусмотреть возможность проведения научных исследований с использованием средств грантов в течение пяти лет и продления указанного срока.

Все поручения должны быть выполнены в срок до 15 октября 2023 года. Ответственным назначен премьер Михаил Мишустин.

В августе правительство внесло изменения в правила предоставления грантов на международные научные разработки. Согласно документу внесены изменения в показатели, необходимые для достижения результата предоставления гранта. Участником отбора не может стать иностранная компания, местом регистрации которой в том числе является офшорная зона. Также на гранты не сможет претендовать российское юрлицо, в уставном капитале которого доля иностранного участия превышает 25%. Ранее она не должна была быть выше 50%.

Также из бюджета было выделено на поддержку научно-образовательных центров мирового уровня более 1,8 млрд руб. субсидий. Средства можно будет направить на закупку современного оборудования, обустройство лабораторий, реализацию проектов.

Фото: freepik/www.freepik.com

Артем Косенок

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