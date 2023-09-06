ООО «Полекс-Фарм» построит завод в ОЭЗ «Санкт-Петербург» за 2 млрд рублей

Экспертный совет особой экономической зоны «Санкт‑Петербург» одобрил инвестиционный проект ООО «Полекс-Фарм» по строительству нового фармацевтического предприятия. В его реализацию будет вложено 2 млрд рублей, сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Компания намерена создать предприятие площадью 8500 кв. м по разработке и производству дженериков и инновационных препаратов, ранее не выпускавшихся в России, в том числе для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и обмена веществ, а также антикоагулянтные средства прямого действия для местного применения, метаболические средства, антибактериальные средства системного действия, ингибиторы протеолиза.

Кроме того, на территории ОЭЗ запланировано строительство завода компании «Семаргл». Основная задача – начать производство автоматизированных складских, подъемно-транспортных и робототехнических систем, которые применяются для автоматизации производственных процессов в промышленности, в том числе фармацевтической. Инвестиции в проект оцениваются в 570 млн рублей.

Ранее о намерении расширить производство лекарств на территории ОЭЗ «Санкт- Петербург» заявили в компании «Цитомед». В планах компании – вывод на рынок субстанций для 15 новых препаратов, а также увеличение выпуска инновационного препарата для лечения атрофического гастрита.

gxpnews