Минздрав предложил порядок выдачи разрешений на производство индивидуальных БМКП

Минздрав разместил для общественного обсуждения порядок выдачи разрешений на производство индивидуальных БМКП. Они будут действовать бессрочно при условии подтверждения разрешения каждые пять лет.

Минздрав предложил порядок и условия предоставления, подтверждения, отмены разрешения на производство и применение БМКП (биомедицинских клеточных продуктов) для индивидуального применения, изготовленных клиниками для конкретных пациентов непосредственно в медорганизации, в которой был назначен продукт. Соответствующий проект постановления размещен на сайте regulation.gov.ru. В случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать по 1 сентября 2030 года.

Согласно документу, разрешение будет действовать бессрочно при условии подтверждения разрешения каждые пять лет со дня его предоставления или подтверждения. Предоставлять, переоформлять, подтверждать и отменять разрешения будет Минздрав. За это не будет взиматься плата. Решение о предоставлении разрешения или об отказе принимается в срок, не превышающий 67 рабочих дней, а решение о подтверждении разрешения или об отказе — в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

Биомедицинская экспертиза индивидуального БМКП будет проводиться в срок до 50 рабочих дней, этическая — до 30 дней. За проведение биомедицинской экспертизы взимается плата на основании договора, за проведение этической экспертизы плата взиматься не будет.

Порядок также содержит перечень оснований для принятия разрешительным органом решения об отказе в предоставлении, подтверждении или отмене разрешения, а также отказе во внесении изменений в реестр разрешений. Разрешительный орган также формирует досье на индивидуальный БМКП, состав которого определен порядком. Принятие проекта постановления позволит на практике в полном объеме осуществлять обращение индивидуальных БМКП, что создаст условия для ускоренного доступа пациентов к инновационным разработкам в области клеточных технологий, говорится в пояснительной записке к документу.

В конце августа Минздрав разместил порядок обращения БМКП для индивидуального применения. Кроме того, документ устанавливает перечень сведений, наносимых на их первичную и вторичную упаковки, а также требования к медицинской организации, в которой они применяются. Минздрав будет выдавать разрешения на основании двух экспертиз индивидуального БМКП: этической и биомедицинской.

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Артем Косенок

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