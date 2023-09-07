Онколога из Нижегородской области подозревают в краже ЛП и лечении пациентов физраствором

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении заведующего отделением противоопухолевой лекарственной терапии центральной районной больницы. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, с ноября 2022 года по июль 2023-го он дал заведомо незаконные указания среднему медицинскому персоналу на ввод онкопациентам инъекций физраствора вместо необходимых лекарств либо применение противоопухолевых и иммуностимулирующих препаратов в уменьшенной дозировке – путем доведения до необходимого объема с использованием физраствора. Как выяснили местные СМИ, дорогостоящие лекарства он забирал себе и сбывал.

Факт преступления зафиксирован следователями СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ РФ и министерства здравоохранения по Нижегородской области. В настоящее время обвиняемый задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Недавно уголовное дело о мошенничестве с онкопрепаратами возбудили в Томской области. Фигурантами дела стали три сотрудника клиники Sante (ООО «Сантэ»). Их подозревают в подделке медицинской документации и хищении бюджетных средств.

gxpnews