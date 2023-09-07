СибГМУ начал КИ разрабатываемого с 2003 года препарата для онкопациентов

Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний препарата, который разрабатывал с 2003 года. Средство предназначено для борьбы с негативными токсическими эффектами, вызываемыми химиотерапией. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ожидается, что разработанный препарат импортозаместит зарубежные разработки, применяемые сейчас для облегчения состояния пациентов на химиотерапии. «Зарубежные препараты дорогостоящие и являются продуктами генной инженерии – рекомбинантными белками, поэтому они вызывают частые аллергические реакции и вводятся только капельным способом. Разработка СибГМУ, в отличие от зарубежных аналогов, имеет полисахаридную природу и другой механизм действия», – говорится в сообщении. Уточняется, что, хотя препарат не менее активен и вызывает меньше аллергических реакций, его стоимость будет ниже.

Кроме того, согласно информации с сайта СибГМУ, в лаборатории трансляционной медицины реализуются исследовательские проекты по высокоинформативному профилированию патологических изменений для быстрой и высокоточной идентификации различных состояний, в том числе метаболического синдрома, онкологических заболеваний. Ключевая задача проектов – обеспечить трансляцию исследовательских технологий в клиническую практику.

gxpnews