«Фармасинтез-Норд» начал производство инсулинов в ОЭЗ «Санкт-Петербург»

Предприятие «Фармасинтез-Норд», расположенное на территории ОЭЗ «Санкт-Петербург», приступило к выпуску трех типов рекомбинантных человеческих инсулинов (генсулинов): «Генсулин М30», «Генсулин H» и «Генсулин P». Мощность завода по их производству – 5 млн единиц продукции в год. Инвестиции в запуск составили 1,7 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ».

«В настоящее время в портфеле компании не только препараты генно-инженерного инсулина человека, но и аналоги – инсулин гларгин и инсулин лизпро», – рассказал генеральный директор предприятия Михаил Квасников. По его словам, планируется также отправлять продукцию на экспорт.

Доступные формы выпуска – флаконы, одноразовые шприц-ручки, а также картриджи для многоразовых шприц-ручек. Аналитики полагают, что компания сможет занять от 5 до 10% российского рынка инсулина.

В настоящее время на «Фармасинтез-Норд» производится 45 торговых наименований противоопухолевых средств, 99% из них входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов Минздрава России.

gxpnews