Казахский соцфонд приобрел ЛП на $54 млн для граждан с орфанными заболеваниями

Общественный социальный фонд «Казахстан халкына» («Народу Казахстана») приобрел для орфанных пациентов лекарственные препараты на сумму 24,9 млрд тенге ($54,1 млн). Об этом сообщила пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева по итогам его встречи с главой фонда Болатом Жамишевым.

«Самой крупной программой фонда является приобретение лекарственных препаратов для пациентов с представляющими угрозу для жизни и орфанными (редкими) заболеваниями. Обеспечено приобретение 36 наименований лекарственных средств на сумму 24,9 млрд тенге для 324 казахстанцев, 243 из которых дети. Семь препаратов впервые закуплены для Казахстана, в том числе самый дорогостоящий в мире препарат „Золгенсма”», – говорится в сообщении.

Ранее президент Ассоциации международных фармацевтических производителей РК Вячеслав Локшин сообщил GxP News о работе фонда для решения проблем в сфере здравоохранения, образования и социальной поддержки, который обеспечил лекарственными препаратами детей с орфанными заболеваниями. «Это очень важная составляющая. Там, где сегодня государство не может оказать помощь, это делает фонд», – сказал он.

gxpnews