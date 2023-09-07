Инвесторы из Индии планируют построить фармзавод на Ставрополье

Индийская компания AJ Trust Educational Consultancy планирует построить на Ставрополье завод по производству лекарств, сообщили в пресс-службе губернатора. Новый завод может разместиться в Невинномысске. Сопровождение запуску проекта готовы оказать Минэкономразвития края и местные власти. Уже есть подходящий земельный участок, обеспеченный необходимой инженерной инфраструктурой. На новом фармзаводе смогут работать специалисты, выпустившиеся из региональных вузов и ссузов. Однако подробностей касательно цены проекта пока нет, инвесторы сначала посмотрят территорию, а потом смогут озвучить цифры.

«Губернатор Владимир Владимиров провел рабочее совещание с представителями индийской компании AJ Trust Educational Consultancy по вопросу создания в Ставропольском крае нового производства лекарственных препаратов. С такой инициативой выступили индийские инвесторы. Речь идет о выпуске медикаментов, которые смогут заместить ряд марок медпрепаратов, производители которых покинули российский рынок», – говорится в сообщении.

«Со своей стороны, индийские инвесторы отметили, что считают Ставропольский край приоритетной площадкой для реализации этого проекта в силу благоприятного климата, особенностей логистики и открытости к инвестициям», – сказано в пресс-релизе.

Ранее стало известно, что к 2027 году ожидается завершение строительства фармпредприятия в Мурманской области, спонсором проекта выступает индийская компания «Саффарм». В год здесь будут выпускать 1,3 млрд единиц лекарств, способных импортозаместить иностранные аналоги.

gxpnews