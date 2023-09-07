Центр лекобеспечения объявил три аукциона на поставку ЛП по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил три аукциона на поставку противоопухолевого препарата даратумумаб и гемостатика эптаког альфа для обеспечения пациентов, чьи заболевания включены в программу лечения высокозатратных нозологий. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
Ранее центр объявил семь аукционов на поставку для «Круга добра» четырех препаратов: «Апбрави», «Коселуго», «Оркамби» и «Трансларна».
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Кол-во
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 4,8 мг (240 КЕД)
|18 100,80 мг действующего вещества
|13 399,94
|242 549 633,95
|11.09.2023
|2
|Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1,2 мг (60 КЕД)
|2923,20 мг действующего вещества
|12 792,30
|37 394 451,36
|11.09.2023
|3
|Даратумумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 5 мл
|17 220,00 мл
|3221,46
|55 473 541,20
|15.09.2023