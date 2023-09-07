Центр лекобеспечения объявил три аукциона на поставку ЛП по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил три аукциона на поставку противоопухолевого препарата даратумумаб и гемостатика эптаког альфа для обеспечения пациентов, чьи заболевания включены в программу лечения высокозатратных нозологий. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

Ранее центр объявил семь аукционов на поставку для «Круга добра» четырех препаратов: «Апбрави», «Коселуго», «Оркамби» и «Трансларна».

№ МНН, лек. форма и дозировка Кол-во Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе 1 Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 4,8 мг (240 КЕД) 18 100,80 мг действующего вещества 13 399,94 242 549 633,95 11.09.2023 2 Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1,2 мг (60 КЕД) 2923,20 мг действующего вещества 12 792,30 37 394 451,36 11.09.2023 3 Даратумумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 5 мл 17 220,00 мл 3221,46 55 473 541,20 15.09.2023

gxpnews