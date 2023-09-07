Патрик Хорбер назначен международным президентом Novartis

Novartis объявила, что Мари-Франс Чуден, президент Innovative Medicines International и нынешний главный коммерческий директор, решила покинуть компанию и уйдет из исполнительного комитета Novartis 15 сентября. Ее заменит Патрик Хорбер, доктор медицинских наук, в настоящее время старший вице-президент и президент по иммунологии в AbbVie. Он назначен международным президентом и приступит к новой должности в конце этого года. Мукул Мехта, финансовый директор International, будет временно возглавлять подразделение.

Хорбер имеет степень доктора медицины Цюрихского университета. У него более чем 20-летний опыт работы в биофармацевтическом секторе. На своей нынешней должности старшего вице-президента и президента по иммунологии в AbbVie доктор Хорбер отвечал за бизнес-подразделение иммунологии, руководя глобальной стратегией и реализацией в США, включая глобальное коммерческое развитие. До этой должности он занимал различные руководящие и общие управленческие должности в США и Европе.

Ранее стало известно, что Анатолий Клименков сменил Дмитрия Козлова на должности руководителя отдела по стратегическому взаимодействию с органами государственной власти и развитию здравоохранения АО «Рош-Москва».

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