В Сеченовском университете разработали вакцину от аллергии на собак

Исследователи из Первого МГМУ им. И. М. Сеченова совместно с коллегами из медуниверситета Вены разработали вакцину для преломления аллергических реакций на собак по аналогии с вакциной против аллергии на кошек, сообщает «Газета.Ru».

В 2023-2024 годах планируется провести токсикологические и клинические испытания препарата, за чем последует его регистрация.

Аллергия на кошку может быть вызвана восемью белками-аллергенами, причем российская вакцина SuperCat предусматривает защиту от них всех. У препарата нет аналогов в мире. По такому же принципу разработана вакцина от аллергии на собаку.

Как отмечалось ранее, аллергия на кошек и собак не только снижает уровень жизни, но и является жизнеугрожающим заболеванием. По данным исследователей, этим недугом страдают примерно 150 млн человек в мире.

gxpnews